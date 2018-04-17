أكثر من 100 ألف مستفيدة من برامج التعليم عن بعد بنسائي خيركم

نايف السالم(صدى):

استفادت أكثر من 100 ألف مستفيدة من برامج التعليم عن بعد التي يقوم عليها القسم النسائي التابع لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة من داخل محافظة جدة وباقي أنحاء المملكة والعالم.

فالحلقات الالكترونية والتي انطلقت عام 1431هـ لتعليم القرآن الكريم وتجويده مجاناً عن طريق المدارسة المباشرة عن بُعد بين المعلمات من منازلهن ، أو من الجمعية بأوقات ومناهج مختلفة تناسب الجميع عبر برنامج ZOOM ، أما المقرأة الهاتفية – مجانية – فقد انطلقت عام 1434هـ وتقوم عليها معلمات متخصصات لتستقبل اتصالات المستفيدات الراغبات في حفظ وتحسين وتثبيت القرآن الكريم خلال الفترتين الصباحية والمسائية وقد بلغ عدد الاتصالات من انطلاقتها ما يفوق الـ 100 ألف اتصال ، في حين صحح القسم النسائي من خلال التطبيق العالمي المجاني (اتلوها صح) والمتوفر باللغتين العربية والانجليزية خلال عامين 855186 تلاوة.

وهو تطبيق تفاعلي يهتم بتصحيح التلاوات صوتيًا عبر الهواتف الذكية من خلال معلمات متخصصات بجميع الروايات. هذا وتهتم جمعية خيركم بقسميها الرجالي والنسائي ببرامج التعليم عن بعد منذ أعوام حيث يستفيد منها مئات الآلاف من كلا الجنسين من خلال البرامج والتطبيقات الالكترونية الموجودة في منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعدهنا .