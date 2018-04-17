الأهلي يهاجم بمؤمن زكريا أمام الجزيرة
كشف النادي الأهلي تحت قيادة الأوكراني سيرغي ريبروف، منذ قليل ، عن القائمة الأساسية التي ستشارك في مواجهة الجزيرة الإماراتي، في إطار الجولة السادسة من دوري أبطال أسيا.
وشملت التشكيلة الأساسية على كل من:
ياسر المسيليم، سعيد المولد، عقيل بلغيث، معتز هوساوي، حمدان الشمراني ، مارك ميلغيان، تيسير الجاسم ، وليد باخشوين، صالح العمري، سلمان المؤشر، مؤمن زكريا.
وجاء الاحتياطي كالتالي:
محمد العويس، مهند عسيري، علي الاسمري، منصور الحربي، فيصل دراسي، فيتفا، أمير كردي.
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