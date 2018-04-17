الأهلي يهاجم بمؤمن زكريا أمام الجزيرة

نواف السالم(صدى):

كشف النادي الأهلي تحت قيادة الأوكراني سيرغي ريبروف، منذ قليل ، عن القائمة الأساسية التي ستشارك في مواجهة الجزيرة الإماراتي، في إطار الجولة السادسة من دوري أبطال أسيا.

وشملت التشكيلة الأساسية على كل من:

ياسر المسيليم، سعيد المولد، عقيل بلغيث، معتز هوساوي، حمدان الشمراني ، مارك ميلغيان، تيسير الجاسم ، وليد باخشوين، صالح العمري، سلمان المؤشر، مؤمن زكريا.

وجاء الاحتياطي كالتالي:

محمد العويس، مهند عسيري، علي الاسمري، منصور الحربي، فيصل دراسي، فيتفا، أمير كردي.