مع غرة شعبان.. ظاهرة فلكية فريدة تشهدها سماء المملكة الليلة

نايف السالم(صدى):

أعلن الدكتور خالد الزعاق، عضو الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن ظاهرة فلكية نادرة ستشهدها سماء المملكة الليلة، حيث سيقترن هلال غرة شهر شعبان بكوكب الزهرة، في منظر فريد وجميل جدير بالمشاهدة، وذلك اليوم الثلاثاء بعد مغيب الشمس.

وقال ” الزعاق ” ، أن كوكب الزهرة يُعرف بهذا الاسم لدى الفلكيين، أما العرب فكانوا يطلقون عليه قديمًا ” الكوكب الدُري ” ، موضحًا أنه يعد ثالث الأجرام السماوية لمعانًا بعد الشمس والقمر.

وأشار الخبير الفلكي، إلى أن كوكب الزهرة لا يظهر إلا بعد غروب الشمس، ويمكن رؤيته من الجهة الغربية، كما أنه يعد من الكواكب الداخلية التي تقع بين الشمس والأرض.