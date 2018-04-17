بالفيديو.. التعدي على حكام كرة قدم بالضرب والسحل في مصر

ماجد محمد(صدى):

اعتدى اللاعبون على الحكام في إحدى مباريات دوري منطقة القاهرة للناشئين تحت 14 سنة في مصر، حيث قاموا بضرب وسحل الحكام وحبسهم داخل عرب غنيم بحلوان لمدة تزيد عن الساعتين.

ولم تعجب قرارات الحكم اللاعبين المشاركين في مباراة العمال صاحب الأرض وكهرباء شمال؛ مماد دفع اللاعبين الصغار إلى التعدي على الحكم وضربه، فتدخل الحكام المساعدون لمحاولة إنقاذ زميلهم؛ فقام اللاعبين بضرب جميع الحكام، وشارك أولياء الأمور والإداريون في واقعة مؤسفة.

وفي نفس الجانب، فتح اتحاد كرة القدم المصري تحقيقًا في الواقعة لمعرفة المتورطين فيها ومحاسبتهم، كما طلب تقريرًا من الحكام عن تفاصيل ما حدث، لمعاقبة المتورطين في الواقعة وحرمان المشاركين بها من استكمال المسابقة.