خادمة آسيوية تنتحر ” شنقا ” بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أقدمت وافدة من جنسية آسيوية، تعمل خادمة في أحد المنازل، بقرية العرائس بمحافظة المخواة، على الانتحار، حيث باشرت الجهات المعنية بالمحافظة بمنطقة الباحة الحادث.

وبالتطرق لتفاصيل الحادثة، انتقلت الجهات الأمنية للموقع، ووجدت الحالة لخادمة تبلغ من العمر قرابة ثلاثين عامًا، وهي معلقة بعنقها بعد أن وثقته في جزء حديدي بالمنزل، وقد فارقت الحياة.

من الجدير بالذكر، أن الجهات الأمنية اتخذت كافة الإجراءات المتبعة، في مثل هذه الحالات، وفتحت تحقيقًا؛ لمعرفة مسببات إقدام العاملة المنزلية على الانتحار.