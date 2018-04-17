بالفيديو.. امرأة تقع ضحية للنصب الإلكتروني في أبوظبي

أبوظبي(صدى):

وقعت سيدة مصرية ضحية لعملية تصب إلكتروني، من خلال إيهامها بالحصول على الجوائز في أبو ظبي بالإمارات.

ونشرت شرطة أبو ظبي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مقطع فيديو يوضح السيدة وهي تروي عملية النصب عليها؛ حيث قالت أن هناك أشخاصًا اتصلوا عليها وأبلغوها أنها ربحت جائزة مالية من ” اتصالات ” .

وأضافت السيدة أن هؤلاء الأشخاص طلبوا منها أن ترسل مبلغ مالي عن طريق البطاقة الائتمانية، وبطاقات اتصالات؛ كما أوهموها أن شروط المسابقة تتطلب السرية لذلك لا يجب عليها إبلاغ أي أحد بالأمر، إلى أن تأكدت من تعرضها للنصب فتوجهت على الفور للشرطة.