بالفيديو.. امرأة تقع ضحية للنصب الإلكتروني في أبوظبي
وقعت سيدة مصرية ضحية لعملية تصب إلكتروني، من خلال إيهامها بالحصول على الجوائز في أبو ظبي بالإمارات.
ونشرت شرطة أبو ظبي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مقطع فيديو يوضح السيدة وهي تروي عملية النصب عليها؛ حيث قالت أن هناك أشخاصًا اتصلوا عليها وأبلغوها أنها ربحت جائزة مالية من ” اتصالات ” .
وأضافت السيدة أن هؤلاء الأشخاص طلبوا منها أن ترسل مبلغ مالي عن طريق البطاقة الائتمانية، وبطاقات اتصالات؛ كما أوهموها أن شروط المسابقة تتطلب السرية لذلك لا يجب عليها إبلاغ أي أحد بالأمر، إلى أن تأكدت من تعرضها للنصب فتوجهت على الفور للشرطة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45817 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه ياهملالي ,,
,, مافيه احد يعطي فلوس ببلاش ,,
,, يا إمرأه خوذيها مني نصيحه ، قديماً قالوا // مايجي ببلاش إلا العمى والطراش ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 1427 ] نشر منذ 1 ساعة
والله النصب واجد كذلك يجى رسا ئل يقولون من لؤلؤه ماركت انتبهوا منها يقولون فوز والرسا ئل الى تجى يقول البنك امسحها دايركت وواحد يتصل من السنغال يقول انت مسحور احاحذر رقمه نصاب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9822 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه. أجَـــل شروط المسابقة تتطلب السريه .😂😅😂.
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بَعــــــد إيـــــش .؟ بَعــــــد مـاطـــرَت ألطــــيور بِـأرزاقـــها .🕊💵🕊💵🕊.
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ياهمـــــلالــــي ,, علـى قوله عـزيزي ابو محمد 😎 عسـى ربي يحظـه .😊.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9822 ] نشر منذ 1 ساعة
عسـى ربي يحفظـه.ـ. تصحيح .ـ.