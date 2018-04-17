رئيس WWE: المملكة ستشهد حدثا تاريخيا

نواف السالم(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة WWE فينس مكمان، اليوم الثلاثاء، أن ” أعظم رويال رامبل ” هو حدث تاريخي بعروض مختلفة، قائلًا ” السعودية ستشهد حدثًا تاريخيًا بإقامة عرض رويال رامبل “.

ودعت الهيئة العامة للرياضة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، الجماهير لشراء تذاكر العروض من خلال الموقع الإلكتروني هنا ، ناشره صورة تجمع بين الرئيس تركي آل الشيخ مع مكمان.

وقالت الهيئة ” الرئيس التنفيذي لـ WWE السيّد مكمان: أعظم رويال رامبل هو حدث تاريخي بعروض مختلفة ” أحصل على تذاكرك الآن على هنا أو مكاتب الهيئة العامة للرياضة في الرياض، الدمام وجدة. ننتظركم! “.

يُذكر أن منافسات أعظم رويال رامبل ستنطلق في الـ27 من أبريل الجاري باستاد ” الجوهرة الشمعة ” في جدة، بمشاركة عدد كبير من نجوم المصارعة على رأسهم جون سينا.

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