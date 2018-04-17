أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 24 من طلاب مدارس الملك عبد العزيز.. غدا

محمود البلوي(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك غداً الأربعاء حفل تخريج الدفعة الـ 24 من خريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية لهذا العام، وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس.

وأعرب المدير العام لمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية عمر بن علي الفاخري، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته السنوية لحفل تكريم خريجي المدارس، وحرص سموه على مشاركة أبناءه الطلبة فرحة تخرجهم من المرحلة الثانوية وانتقالهم إلى المرحلة الجامعية لمواصلة تميزهم وتفوقهم.

وأكد الفاخري أن المدارس أصبحت أنموذجاً مميزاً لمدارس عصرية متقدمة استفادت من التقنية الحديثة في تطبيق كل الطرق والاساليب الحديثة في التعليم ولديها طاقم من المعلمين على مستوى عال من التعليم والتدريب، انعكس أثره على الطلاب والطالبات، مضيفاً أن المدارس حققت نتائج غير مسبوقه في اختباري القدرات والتحصيل وحصلت على جوائز عالمية وعربية وخليجية في الانشطة والمسابقات من خلال مشاركة طلابها وطالباتها وحصولهم على المراكز الأولى .

وأشار الفاخري إلى أن حفل التخرج يشمل كلمة للخريجين، وعدداً من الفقرات الثقافية، كما سيتم تكريم المتفوقين والمميزين من الطلاب والطالبات.