مذيع الجزيرة يعترف بأنه ” غير عربي “

طلال الغامدي(صدى):

هل اعترف مذيع قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، بأنه غير عربي؟.. سؤال طرحه مغردوا موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، رداً على سؤال للمذيع مسيئاً للشعوب العربية.

وفتح المغردون، باب التهكم والنقد اللاذع للمذيع بعد طرحه سؤال عبر ” تويتر ” ، قائلاً : ” ما الذي سيخسره العام إذا اختفى العرب من الوجود ” ، الأمر الذي جعله ” صهيوني وعنصري وعديم الانتماء ” كما وصفه المغردون في ردودهم عليه.

ورأى أحد المغردين، أن هذا السؤال من قبل المذيع اعتراف منه بأنه غير عربي، وأفاد الجميع بأن مجرد طرح السؤال يدل على شخصية صاحبه وهي التعود على ركوب الموجة تحقيقاً لمصالح شخصية.

وتساءل مغرد قائلاً : ” ماذا سيخسر العالم لو أكرمتنا بسكوتك؟! ” ، وأضافت أخرى : ” الله يصلح العرب ويوحدهم حتى يأخذوا مكانهم الطبيعي في ريادة العالم. وهم أهل لذلك إذا ابتعد زعماؤهم عن حب الذات وحب الدنيا الفانية، وتمسكوا بقيم العرب الأصيلة ” .