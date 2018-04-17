أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية

محمود البلوي(صدى):

راس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز امير منطقة تبوك رئيس مجلس ادارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بمكتبة بالإمارة اليوم اجتماع مجلس ادارة الجمعية بحضور اعضاء مجلس الادارة .

وفي بداية الاجتماع اكد سموه على اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد -حفظهم الله – للجمعيات الخيرية بالمنطقة للقيام بدورها الانساني والاجتماعي ومتابعة المستفيدين من خدماتها .

بعد ذلك استعرض مجلس الادارة كافة الموضوعات على جدول اعمال الاجتماع حيث تمت الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية لاختيار اعضاء مجلس ادارة في دورته الحاديه عشر والمقرر اقامته في شهر رمضان المبارك والإطلاع على موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشان التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية وموافقة البنك على اعتماد الجمعية كجهة راعية لدعم وتمويل المشاريع للمستفيدين من الجمعية ووافق المجلس على تمديد اتفاقية التعاون بين جمعية الملك عبد العزيز الخيرية وبرنامج الامير فهد بن سلطان للخدمات المهنية .

كما اطلع المجلس على الموقف المالي للجمعية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال . ووجه سموه حيالها على عدد من القرارات.