إغلاق مكتب وزيرة بريطانية بعد العثور على مادة ” مشبوهة “

لندن(صدى):

أغلقت قوات الشرطة البريطانية، مكتب وزيرة الهجرة والنائبة في مجلس العموم البريطاني كارولين نوكس، وذلك بعد عثور رجال الأمن على مادة مشبوهة بداخله.

حيث وصل إلى الموقع، ضباط الشرطة وفرق الطب الشرعي، فضلًا عن 4 من وحدات مواجهة الحوادث على الأقل، فيما أشارت تقارير إلى وجود مسعفين ورجال إطفاء بموقع الحادث.

وكشفت مصادر، أن أحد أعضاء مكتب النائبة، قد فتح ظرفًا يحتوي على ” مادة شبيهة بالبودرة ” في مكان الحادث، في حين مددت الشرطة البريطانية نطاق الحماية لحماية الجمهور الآن.

جدير بالذكر، أن مكتب الوزيرة البريطانية كارولين نوكس، يقع في منطقة ” ساوثهامبتون نورث ” بنادي المحافظين في مدينة رومسي البريطانية، والذي قد تم إغلاقه من منتصف النهار، فضلًا عن إغلاق الشارع الموجود به المكتب بأكمله.