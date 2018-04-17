أمير الشمالية: ” قطاع التعليم ” يجب أن يسهم في تطوير رأس المال البشري الوطني

سعيد العجل(صدى):

‎التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة اليوم, مدير عام التعليم بالمنطقة عبدالرحمن بن سعد القريشي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مؤشرات إدارة التعليم في المنطقة وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030.

وأكد سموه أن قطاع التعليم من القطاعات الحيوية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمجتمع ومعدلات تسارع عجلة الاقتصاد الوطني والتحول من الاعتماد على مصدر واحد للدخل، إلى اقتصاد متنوع المصادر يعتمد على العقول ذات المهارة العالية والطاقات البشرية المبدعة.

وشدد الأمير فيصل بن خالد على دور التعليم المهم والحيوي في صناعة وتطوير رأس المال البشري الوطني المؤهل القادر على المنافسة على الفرص الوظيفية والاستثمارية، والقادر على المشاركة الفاعلة في بناء الوطن من خلال رفع تنافسية وكفاءة الجهات التي يعمل بها.

كما أكد سموه أهمية بناء بيئة مدرسية محفزة، وجاذبة ، مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة ومتكاملة تزود الطلاب بالمعرفة والقيم والمفاهيم الاخلاقية.

وأعرب القريشي عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على إتاحته الفرصة لعقد هذا اللقاء، والاستئناس بآراء سموه وتوجيهاته السديدة، التي تكفل بإذن الله تطور التعليم والنشاطات الطلابية للطلاب والطالبات بالمنطقة.

