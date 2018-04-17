900 حالة احتيال مالي خلال العام الماضي بهدف ” غسيل الأموال “

عادل الحربي(صدى):

صرح طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، في البنوك السعودية، أن البنوك رصدت 900 عملية احتيال مالي، خلال العام الماضي 2017، غالبيتها العظمى تم تنفيذها من خارج المملكة، مشيرًا إلى أن بعضها كان لهدف ” غسيل الأموال ” .

وأوضح ” حافظ ” أنه تلقى شكاوى من متضررين تم تصنيفها، بأنها عمليات احتيال، وأخرى صُنفت على أنها شروع في الاحتيال، مبينًا أن بعض هذه العمليات كانت جريمة معلوماتية؛ لانتهاك الخصوصية، والبعض الآخر حالات سرقة.

من الجدير بالذكر أن البنوك السعودية، أطلقت مؤخرًا جملة من التحذيرات، ممن يدعون قدرتهم على سداد القروض وغيرها، بأسماء مستعارة؛ حيث يوجد أشخاص محددون ومخولون ومرخصةٌ لهم مزاولةُ الأعمال المالية، وغيرهم غير نظاميين، ولا يخضعون لنظام مراقبة البنوك.