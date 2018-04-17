معارضة كبرى لقرار زيادة عدد منتخبات كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

واجهت خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، والتي من المتوقع أن يعلن عنها خلال الاجتماع السنوي في يونيو المقبل، لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 إلى 48 منتخبًا بدلًا من 32 منتخب، معارضة من روابط البطولات الكبرى في أوروبا.

وأوضح لارس كريستر أولسون، رئيس رابطة الدوريات الأوروبية، أن رابطة الدوريات الأوروبية، التي تضم 32 رابطة دوري محترفين من 25 دولة أوروبية، ترفض فكرة التوسع في البطولات؛ حيث أنها ستزيد من عدد أيام ومباريات المنافسات.

وأضاف أولسون قائلًا: ” نحن أظهرنا مرونة سابقة في السماح بإقامة كأس العالم في الشتاء واتفقنا على المواعيد ونحن غير مستعدين أن تطول فترة منافسات كأس العالم. ”