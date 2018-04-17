بعد تداول مقطع الـ 200 ريال للصهريج.. ” المياه ” ترد

عادل الحربي(صدى):

تفاعلت شركة المياه الوطنية، مع مقطع الفيديو، الذي أبرز شكوى حي الحمدانية الشمالي، من تأخير في عمليات الضخ وتوصيل المياه للحي، ما رفع سعر الصهريج لـ 200 ريال؛ وذلك على لسان مدير الاتصال المؤسسي بالمنطقة الغربية.

وقال خالد مقبول، مدير الاتصال المؤسسي بالمنطقة الغربية، أن أسعار صهاريج المياه، لا يمكن التحكم بها من قِبل العمالة، وأن هناك آلية محددة؛ لطلب الصهاريج، من خلال مركز الاتصال الهاتفي الموحد، أو الفرع الالكتروني

وأشار ” مقبول ” إلى أن تلبية طلبات العملاء بتذكرة، تتضمن رقم هاتف العميل والسعر المقرر والمعتمد شاملًا الضريبة، كما يقوم العميل بسداد مبلغ الصهريج عند توصيل الطلب له، ولا يمكن تجاوز هذا السعر.

مضيفًا: ” قنوات الشكاوى والملاحظات، مع الشركة مفتوحة؛ في حال رصد أي مخالفة أو ملاحظات، وسيتم التعامل معها بكل جدية واهتمام ” .