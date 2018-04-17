جمرك الوديعة يكشف محاولة تهريب 4 كم من الحشيش مخبأة بـ ” الملابس الداخلية “

راشد آل شريه(صدى):

أعلنت الجمارك، اليوم الثلاثاء، عن قيام جمرك الوديعة بالكشف عن محاولة لتهريب مادة ” الحشيش ” المخدرة، والتي عُثر على كمية منها مخبأة داخل إحدى الحافلات القادمة للجمرك، بوزن 3984 كيلو جرام.

ومن جانبه، أوضح سامي السليمان، مدير عام جمرك الوديعة، أنه قد قدِمت للجمرك حافلة نقل مسافرين، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة، اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وبتفتيش المسافر ذاتيًا، عُثر على عدد 4 بلاطات حشيش مخدر، بلغ وزنها 3984، كانت مخبأة أسفل ” ملابسه الداخلية ” وذلك بعد لفها على جسده.

وأشار ” السليمان ” ، إلى أنه قد جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، لافتًا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمارك، لمنع دخول مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى داخل المملكة.