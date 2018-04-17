5 نصائح خلال صيانة سيارتك في فصل الصيف

متابعات(صدى):

قدم عدد من الخبراء في مجال السيارات ، نصائح هامة لمالكي السيارات أثناء عمل صيانة بشكل عام ونصائح خاصة لفصل الصيف .

وهذه أهم 5 نصائح للحفاظ على سيارتك خلال فصل الصيف :

1-الاهتمام بالعجلات

قد يحدث قصور في العجلات بشكل غير متوقع، لذلك يتوجب على كافة المركبات الخضوع لفحوصات دورية كلّ فصل فالعجلات هي الوحيدة التي تلامس الطريق، لذا من المهمّ فحصها واستبدالها عند الضرورة. ومن الجيد لو تقومون بنفخ العجلات بالنيتروجين وليس بالهواء العادي، فالنيتروجين لا يتمدّد حين ترتفع درجة الحرارة داخل العجلات ما يجعلها تدوم لفترة أطول.

2-الحفاظ على حياة البطارية ونشاطها

بما أن السيارات تعمل بمجهود أكبر خلال شهور الصيف الحارّة، كذلك الحال بالنسبة للبطارية. ففي منطقة الخليج العربي، قد تبقى البطارية صالحة لمدة تصل حتى سنتين، وهذا يعود بشكل رئيسي لاستخدام نظام التكييف في المركبة بنسبة كبيرة ولزيادة تبخّر الكثير من السوائل. لذلك ينصح جميع السائقين بالتأكد من فحص بطارية السيارة بشكل دوري ومنتظم.

3-المحافظة على البرودة

بما أن نظام البرودة والتكييف يعمل بشكل أكبر في المركبة خلال شهور فصل الصيف، من الضروري التأكد من عمله بشكل مثالي. لذلك يجب فحص كافة فلاتر المكيّف الهوائي وتنظيفها في حال اتّساخها. حيث أن ذلك يحدث فرقاً كبيراً في دورة الهواء داخل السيارة.

4. الترطيب

من المهمّ فحص نسبة السوائل بشكل منتظم في السيارة، بدءاً من زيت المحرّك ووصولاً إلى سائل تبريد المحرّك من أجل الحفاظ على أداء السيارة بشكل مثالي. ستمكّنكم هذه الخطوة من تفادي زيادة الحرارة في المحرّك وتقليص نسبة تعطّلها.

5. الموقف المظلّل يحدث كلّ الفرق

قد يؤدي ارتفاع الحرارة الشديد في فصل الصيف إلى خلق مشكلة في الأجزاء الداخلية للمركبة، لذا ينصح بركن المركبة في موقف مظلّل طوال الوقت إذا أمكن ذلك، أو ينصح بشراء غطاء خاص لحماية المركبة من أشعة الشمس. فإن تخفيف تأثير حرارة أشعة الشمس على المركبة، لا يخفّض فقط خطر ارتفاع حرارة المحرّك ولكن يحافظ على برودة المركبة، ويحمي لون أجزائها الداخلية من البهتان كما يحميها من التشقّقات التي تظهر على لوحة القيادة ولوحة المفاتيح.