بالفيديو.. دكتورة خلود: هذه مو شخصيتي الحقيقية
كشفت الفاشونيستا الكويتية الدكتورة خلود خلال مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أنها تمثل خلال فيديوهاتها والشخصية التي تظهر بها غير حقيقية .
وقالت خلود في الفيديو ” بس لأنكم اتعودتم علي تشوفوني بشخصيتي الأساسية .. هاذي الشخصية الحين مو شخصيتي ” .
وتابعت خلود ” أنا قاعدة أسوي نفسي كيوت وهادية بس هاي مو شخصيتي أنا مو كده .. أنا وايد مزعجة ووايد أصارخ ” .
بكر سالم خلدون[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وش نسوي لك ؟؟؟ السالفه للبيع ؟؟
رند[ عدد التعليقات: 8833 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ي خلود أنا عكس شخصيتك الحقيقية ، كيوت وهادئة وأكره الإزعاج😊
وهذا اللي رفع ظغط شريفة وجلطها.
وبحكم إن شريفة معاي أضطر أتقمص شخصية عكس شخصيتي تماماً خلف الشاشة فقط ، لازم أعمل إزعاج و شوشرة وتناقض منها إني أقلب رأس شريفة وأدوخها ومنها أوصل لاشياء.. مايمديها تعرف كيف وصلت لها🤔