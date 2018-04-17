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بالفيديو.. دكتورة خلود: هذه مو شخصيتي الحقيقية

بالفيديو.. دكتورة خلود: هذه مو شخصيتي الحقيقية
نورة الشهري(صدى):

كشفت الفاشونيستا الكويتية الدكتورة خلود خلال مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أنها تمثل خلال فيديوهاتها والشخصية التي تظهر بها غير حقيقية .

وقالت خلود في الفيديو ” بس لأنكم اتعودتم علي تشوفوني بشخصيتي الأساسية .. هاذي الشخصية الحين مو شخصيتي ” .

وتابعت خلود ” أنا قاعدة أسوي نفسي كيوت وهادية بس هاي مو شخصيتي أنا مو كده .. أنا وايد مزعجة ووايد أصارخ ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب وش نسوي لك ؟؟؟ السالفه للبيع ؟؟

[ عدد التعليقات: 8833 ] نشر منذ 1 ساعة

والله ي خلود أنا عكس شخصيتك الحقيقية ، كيوت وهادئة وأكره الإزعاج😊
وهذا اللي رفع ظغط شريفة وجلطها.
وبحكم إن شريفة معاي أضطر أتقمص شخصية عكس شخصيتي تماماً خلف الشاشة فقط ، لازم أعمل إزعاج و شوشرة وتناقض منها إني أقلب رأس شريفة وأدوخها ومنها أوصل لاشياء.. مايمديها تعرف كيف وصلت لها🤔

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