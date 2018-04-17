بالفيديو.. دكتورة خلود: هذه مو شخصيتي الحقيقية

نورة الشهري(صدى):

كشفت الفاشونيستا الكويتية الدكتورة خلود خلال مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أنها تمثل خلال فيديوهاتها والشخصية التي تظهر بها غير حقيقية .

وقالت خلود في الفيديو ” بس لأنكم اتعودتم علي تشوفوني بشخصيتي الأساسية .. هاذي الشخصية الحين مو شخصيتي ” .

وتابعت خلود ” أنا قاعدة أسوي نفسي كيوت وهادية بس هاي مو شخصيتي أنا مو كده .. أنا وايد مزعجة ووايد أصارخ ” .