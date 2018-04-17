أمير الشمالية يستقبل مدير الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة محمد بن عفات العنزي .

ورحب سموه في بداية الاستقبال بمدير فرع الهيئة ثم ناقش سموه آليات سير العمل في الفرع .

‏وأطلع سموه على سير عمل الهيئة العامة للزكاة والدخل في متابعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة, مؤكداً أهمية تكثيف الجهود التوعوية بنظام هيئة الزكاة والدخل والتعاون مع الجهات الحكومية وإقامة ملتقيات وورش عمل تعريفية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز العمل ليستفيد منها الجميع وصولاً إلى الارتقاء في أداء الخدمة المقدمة للمنشآت وتحقيق مبادئ التعاملات الإلكترونية الحكومية بمفهومها الشامل.

وشدد الأمير فيص بن خالد على أهمية التواصل مع مستفيدي الهيئة للإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم ، وتطوير الأنظمة التقنية للتيسير على مستفيدي الهيئة في معرفة واجباتهم والمبالغ المستحقة عليهم، متمنياً سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته قدم مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل, شكره وتقديره باسمه واسم منسوبي الفرع لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على توجيهاته السديدة، وحرصه على دعم أعمال فرع الهيئة بالمنطقة .