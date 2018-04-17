بالصور.. شرطة عسير تضبط عدد من المخالفين والمخالفات بـ ” تثليث “

أبها(صدى):

ضبطت شرطة منطقة عسير، عدد من المخالفات والمخالفين، في ” تثليث ” والمراكز والهجر التابعة لها؛ وذلك بعد إعداد خطة أمنية محكمة، بمشاركة كافة الجهات الأمنية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة، ضمن نطاق حملة ” وطن بلا مخالف ” .

وفي هذا السياق، أوضح الرائد زيد محمد الدباش، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص؛ لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات، التي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء.