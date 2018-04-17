بمشاركة ” كرمان ” .. مخطط ” الحمدين ” لإبقاء تعز رهينة حصار الحوثيين

فهد السالم(صدى):

تعمل الدوحة باستمرار على إعاقة عمل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية في محافظة تعز اليمنية، وإفشال عملية تحرير بقية أجزاء المحافظة من مليشيا الحوثي الإيرانية.

ويستخدم تنظيم الحمدين، الناشطة توكل كرمان التي تم منحها الجنسية القطرية في سبيل لعب دور معاد للمملكة والتحالف العربي، حيث يقفا الاثنين وراء مظاهرات وأعمال شغب في تعز؛ لإعاقة عملية التحرير.

وتلعب الدوحة، دور تمويل التظاهرات بحجة رفض مشاركة طارق صالح وقوات الحرس الجمهوري في العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإيرنية، بالتزامن مع لعب ” كرمان ” دور المطالبة بالتصالح مع تلك المليشيا، والوقوف ضد التحالف العربي.

وبهذا المخطط القطري، يهدف ” الحمدين ” إلى إفشال عملية تحرير بقية أجزاء محافظة تعز من الحوثيين؛ بسبب عرقلة قوات حزب الإصلاح الإخواني لتحركات قوات التحالف الذي تقوده المملكة.

من جانبه، أكد محافظ تعز أحمد محمود، أن هناك بعض الأصوات المأجورة تحاول شق الصف في تعز، قائلاً لأبناء تعز: ” إننا الآن في خندق واحد، ومعركة واحدة ومصير مشترك مع إخوتنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ” .

وأفاد بأن هنا ما وصفه بالـ ” طابور الخامس ” الذي يعمل ضد تعز، ويقوم بمهمة إشعال الحرائق والفتن و الدعوة للتظاهرات والدعايات والبيانات الكاذبة، لتبقى تعز رهينة للحصار والقتل والتجويع، مؤكداً أن كل ما يقوم به هؤلاء يصب في مصلحة المليشيا الكهنوتية السلالية.