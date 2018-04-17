159 سجل تجاري نسائي بالمملكة.. و50 ألف ريال على المنشآت المخالفة

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، بلوغ إجمالي السجلات التجارية النسائية في المملكة 158868 سجلاً.

وبيَّنت الوزارة، أن هذه السجلات تتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها: تجارة الجملة، والتجزئة، والخدمات التجارية.

وكشفت أن مخالفات السجل التجاري ضمت عدم وجود سجل تجاري لدى المنشأة التجارية في حالة إذا كان رأسمالها 100ألف ريال، وكذلك عدم تطابق نشاط السجل التجاري مع نشاط المنشأة التجارية.

كما تضمنت المخالفات، عدم ذكر المنشأة لرقم قيدها في السجل التجاري بجميع مراسلاتها ومطبوعاتها وأختامها ولوحاتها، و اسمها واسم المدينة المقيدة بها.

وأوضحت أن المنشأة المخالفة تحال إلى لجنة الفصل في مخالفات السجل التجاري بالوزارة، ومن ثم يتم مخاطبة إدارة السجل التجاري من قبل اللجنة؛ بهدف اتخاذ الإجراء النظامي، وفقاً لنظام السجل التجاري.

يذكر هذا الإجراء ينص في مادته الـ15 على أنه ” يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، على أن يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة، وتكرارها، ورأس مال التاجر، والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المخالفة ” .