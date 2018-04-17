وصول قوات سعودية إضافية إلى ميناء المهرة اليمني
وصلت سفينة بحرية تحمل المئات من الجنود السعوديين الإضافيين والمدرعات والآليات العسكرية، اليوم الثلاثاء، إلى ميناء نشطون في محافظة المهرة شرقي اليمن.
وأكد مصدر عسكري أن القوات السعودية باشرت نزولها إلى الميناء فور إرساء السفينة؛ حيث أنه من المتوقع أن القوات تستعد للانتقال إلى منطقة أخرى.
طلال[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله
خديجه[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 2 ساعتين
😳🌼🌼😍
مغرد[ عدد التعليقات: 1427 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شا الله الله يقويكم ويحفظكم