وصول قوات سعودية إضافية إلى ميناء المهرة اليمني

فهمي محمد(صدى):

وصلت سفينة بحرية تحمل المئات من الجنود السعوديين الإضافيين والمدرعات والآليات العسكرية، اليوم الثلاثاء، إلى ميناء نشطون في محافظة المهرة شرقي اليمن.

وأكد مصدر عسكري أن القوات السعودية باشرت نزولها إلى الميناء فور إرساء السفينة؛ حيث أنه من المتوقع أن القوات تستعد للانتقال إلى منطقة أخرى.