وقوع حادث بسبب انهيار صخري بطريق القنفذة العرضيات

نايف السالم(صدى):

وقع حادث، اليوم الثلاثاء، عقب انهيار صخري مفاجئ للصخور الجبلية على طريق سبت الجارة ربوع الفائجة، الذي يربط بين محافظتي القنفذة والعرضيات.

وارتطمت سيارتان بالصخور الناتجة عن الانهيار إثر فقدان قائديهما السيطرة عليهما؛ بينما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

وواجه المارة صعوبات في سلك ذلك الطريق؛ حيث أن الانهيار أدى إلى إنه لم يبق سوى مسار لا يتجاوز الثلاثة أمتار يعبر من خلاله المارة الطريق للذهاب لأعمالهم، رغم أن الصخور في حاجة إلى التثبيت لأنها قد تسقط في أي وقت.