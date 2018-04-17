السجن 7 سنوات لمواطن خطف أبناء طليقته الكويتية
كشفت مصادر عن قيام محكمة الاستئناف الكويتية، الأحد الماضي، بالحكم غيابيًا على مواطن من المملكة بالسجن 7 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لخطفه أبنائه من طليقته الكويتية.
وبعد أن قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم، رفعت طليقته دعوى مدعية بقيامه بخطف أبنائه منها عقب رؤيته لهم، وذلك لكي يمنعها من رؤيتهم على الرغم من أنها حاضنة لهم.
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6938 ] نشر منذ 29 دقيقة
حقه وما جاه بعض الذكور يحسب انه فوق القانون يهدد طليقته ويحرمها من عيالها طالما معاها حكم حضانة هذا يكفي واصلاً الحضانة من حق الام دائماً لانها تربي وتتعب عكس الاب