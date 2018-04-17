رابطة خريجي جامعة سكرانتون الأمريكية يعقدون اجتماعهم الأول بالرياض

سعيد العجل(صدى):

عقد مؤخراً خريجي جامعة سكرانتون الأمريكية اجتماعهم الأول في مدينة الرياض بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وبحضور نائب مدير الجامعة للشؤون الخارجية الدكتور جيري زابوسكي و 75 خريج وخريجة توافدوا من شتى مدن المملكة، وتم خلال الاجتماع الإعلان عن تأسيس رابطة خريجي الجامعة بالمملكة العربية السعودية هدفها تعزيز أواصر العلاقات بين الخريجين وبين الجامعة وعلى أن تتولى الجامعة تنظيم هذ الاجتماع السنوي للخريجين.

يذكر أن جامعة سكرانتون تأسست في عام 1888م، وتقع في مدينة سكرانتون الواقعة في الجانب الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية بولاية بنسيلفانيا، كما تحتل الجامعة المرتبة السادسة من أفضل الجامعات في شمال الولايات المتحدة الأمريكية بحسب تقرير يو اس نيوز.