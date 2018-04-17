6 طرق بسيطة تشعرك بالجمال وتغير يومك للأفضل

نورة الشهري(صدى):

قالت خبيرة في الجمال والموضة ، إن دقائق عديدة كفيلة أن تقلب مزاج المرأة من السئ إلى الأفضل ، وهذا باتباعها عدة طرق رائعة وبسيطة لتقضي على جميع المشاعر السلبية التي قد تشعرين بها بسبب ما تقابلينه في حياتك اليومية .

وأهم هذه الطرق هي:

1- تجنبي النظر إلى المرايا

النظر في المرايا في بداية يومك سيجعلك تشعرين بالضيق وعدم الرضا عن نفسك نوعا ما، لذا تجنبي النظر إليها.

2- قفي باستقامة وابتسمي

لغة الجسد لها مفعول السحر على عقلك، وستجعلك تشعرين بأنك أسعد من الواقع.

3- دللي نفسك

ستشعرين بأنك جميلة داخلياً وخارجياً بعد قضاء يوم في المنتجع الصحي.

4- انشري صورك على مواقع التواصل الاجتماعي

تلك الصور ستجعلك تستمعين لكلمات الإطراء، مما يزيدك سعادة.

5- لاستماع إلى الأغاني الإيجابية

ابتعدي عن إحاطة نفسك بالسلبية، واستمتعي بالأغاني المبهجة.

6- ارتدي ملابسك المفضلة

إذا كنت تشعرين بعدم الأمان، فالجئي لملابسك المفضلة لرفع روحك المعنوية.