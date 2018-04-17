6 طرق بسيطة تشعرك بالجمال وتغير يومك للأفضل
قالت خبيرة في الجمال والموضة ، إن دقائق عديدة كفيلة أن تقلب مزاج المرأة من السئ إلى الأفضل ، وهذا باتباعها عدة طرق رائعة وبسيطة لتقضي على جميع المشاعر السلبية التي قد تشعرين بها بسبب ما تقابلينه في حياتك اليومية .
وأهم هذه الطرق هي:
1- تجنبي النظر إلى المرايا
النظر في المرايا في بداية يومك سيجعلك تشعرين بالضيق وعدم الرضا عن نفسك نوعا ما، لذا تجنبي النظر إليها.
2- قفي باستقامة وابتسمي
لغة الجسد لها مفعول السحر على عقلك، وستجعلك تشعرين بأنك أسعد من الواقع.
3- دللي نفسك
ستشعرين بأنك جميلة داخلياً وخارجياً بعد قضاء يوم في المنتجع الصحي.
4- انشري صورك على مواقع التواصل الاجتماعي
تلك الصور ستجعلك تستمعين لكلمات الإطراء، مما يزيدك سعادة.
5- لاستماع إلى الأغاني الإيجابية
ابتعدي عن إحاطة نفسك بالسلبية، واستمتعي بالأغاني المبهجة.
6- ارتدي ملابسك المفضلة
إذا كنت تشعرين بعدم الأمان، فالجئي لملابسك المفضلة لرفع روحك المعنوية.
……[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 9 دقائق
اجل تنشر صورها خذلك على نصائح من صدى
……[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 6 دقائق
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نورة الشهري(صدى))!!!!!