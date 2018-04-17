أمير الشمالية يعلن إطلاق مبادرتي إعادة هندسة العمليات الإدارية ونظام الجودة

سعيد العجل(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، في ديوان الإمارة بمدينة عرعر مساء أمس , القضاة ومحافظي المحافظات وشيوخ القبائل ومديري الإدارت العسكرية والمدنية وعدداً من الإعلاميين وأهالي المنطقة.

وفي بداية اللقاء رفع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة نجاح فعاليات القمة العربية 29 “قمة القدس” في مدينة الظهران ، وما حققته من نجاح على مختلف القضايا والتحديات التى تواجه الدول العربية .

وقال سموه : كل مواطن في أي محافظة أو مدينة أو مركز أو قرية هو محل اهتمام القيادة الحكيمة – حفظها الله – مؤكدا سموه أن رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية تستهدف إيصال الخدمات التنموية الاجتماعية، وتنشيط المقومات الاقتصادية، وصناعة رأس المال البشري واستثماره في أرجاء الوطن كافة .

وأشار سمو أمير منطقة الحدود الشمالية إلى الزيارات الميدانية التي قام بها لكافة المحافظات والمراكز والقرى والهجر بالمنطقة التي تستهدف الوقوف على مظاهر التنمية في جميع أرجاء المنطقة .

وأضاف : اتضحت لنا مواطن الإنجاز ومواطن القصور وشرعنا في استكمال متطلبات التنمية و أريد أن نتحاور لإيجاد خطة متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة في أنحاء المنطقة كافة بما يتفق وتطلعات القيادة والإمكانات المتوفرة والمميزات النوعية لكل محافظة.

وأعلن سموه خلال اللقاء إطلاق مبادرتي إعادة هندسة العمليات الادارية ومبادرة نظام إدارة الجودة , متطلعا سموه لتحقيق المبادرتين للارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية والوصول لأعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات , مشددا على دور المحافظين ورؤساء المراكز ومدراء الإدارات في العملية التنموية من خلال المتابعة الميدانية لكافة المشاريع الخدمية وتلمس احتياجات جميع المواطنين وتطوير آليات العمل باستقبال مقترحات المشاريع التنموية ذات الديمومة والجدوى .

واختتم سموه حديثه متطلعا بالخروج بتصور مبدئي عملي لننطلق في تعزيز ماتم تحقيقه ولتمكين كافة أبناء المنطقة من أسباب العيش الكريم ومواصلة البناء والتنمية والإنجاز و تنمية المجتمع وتطويره والنهوض به والمزيد من الرخاء والرفاهية للمواطن , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – .

وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .