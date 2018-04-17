” مياه الجوف ” تناشد عملائها بضرورة تحديث بياناتهم وسداد الفواتير

علي العنزي(صدى):

ناشد المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة ” الجوف ” ، عملائها بتحديث بياناتهم الخاصة، باشتراكات خدمات المياه والصرف الصحي، وسرعة سداد الفواتير.

وأوضحت المديرية أن بإمكان العملاء، سداد فواتيرهم بمدينة ” سكاكا ” أو فروع ومكاتب المياه بالمحافظات؛ من أجل ضمان استمرارية تقديم الخدمة لهم.

وفي ذات السياق أيضًا، صرح فراس بن سالم المفرح، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة، لخدمات المياه بمنطقة الجوف، بأن هناك عدد من المشتركين لا تصل إليهم فواتير خدمات الاستهلاك؛ بسبب عدم تحديثهم البيانات الخاصة بعقاراتهم، مشيرًا إلى أن تحديث البيانات أصبح إلزاميًا لكل العقارات؛ حتى لا تتراكم المديونية على المستفيدين.

مضيفًا: ” تحديث بيانات العملاء، يساعد قطاع المياه في تقديم أفضل الخدمات لهم، وكذلك يساعد وصول الفاتورة، عبر رسالة نصية بشكل شهري ” .