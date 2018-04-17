أقل 10 لاعبين مشاركة في الدوري

طلال الغامدي(صدى):

ضمت قائمة أقل اللاعبين مشاركة في مباريات دوري المحترفين، عشرة لاعبين تنوعت مدة مشاركتهم خلال لقاءات أنديتهم بالدوري الذي توج به نادي الهلال للمرة الـ15 في تاريخه.

وشارك لاعب النادي الأهلي، علي عواجي 7 دقائق فقط مع فريقه، بينما شارك لاعب نادي الفيصلي حسين آل منصور 5 دقائق، ولاعب الشباب مؤيد معافا 3 دقائق، وعبدالرحمن غريب، وأيمن الخليف لاعبا الأهلي شارك الأول دقيقتين والثاني لمدة دقيقة واحدة فقط مع فريقهما.

وفي نفس السياق، شارك لاعب الفتح سالم النجراني، ولاعبا الرائد سلطان الشريف ومهند الشدوخي، ولاعب الاتحاد عون السلولي، ولاعب الفتح منذر النخلي، دقيقة واحدة فقط مع فرقهم في مباريات الدوري.

وعلى جانب آخر، تصدر حارسا المرمى بناديي أحد والفيصلي، عزالدين دوخة ومصطفى ملائكة، قائمة الأكثر مشاركة في الدوري برصيد 2340 لكل منهما في 26 مباراة.