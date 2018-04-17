” الوزراء ” يتخذ قرارا بشأن ترقية المعارين للجهات المستهدفة بالتخصيص

نايف السالم(صدى):

اتخذ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، اليوم الثلاثاء، قرارًا بشأن استثناء المعارين للجهات المستهدفة بالتخصيص ضمن الفئات المستثناة لغرض الترقية المنصوص عليها في لائحة الترقيات.

وجاء في نص القرار: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية، في شأن استثناء المعارين للجهات المستهدفة بالتخصيص ضمن الفئات المستثناة لغرض الترقية المنصوص عليها في لائحة الترقيات، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 30 ـ 24 / 39 / د ) وتاريخ 12 / 6 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة عبارة (أو الجهات المستهدفة بالتخصيص) بعد عبارة (المنظمات الدولية أو الإقليمية) المذكورة في الفقر ( د / 2 ) من المادة (الأولى)، وبعد عبارة (لمنظمة دولية أو إقليمية) المذكورة في الفقرة ( أ / 6 ) من المادة (الثالثة) من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 686 ) وتاريخ 15 / 3 / 1421هـ ، وتعديلاته ” .