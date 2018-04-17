أمانة جدة تكشف حقيقة منع التصوير بالواجهة البحرية
نفت أمانة محافظة جدة، الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منعها التصوير بالواجهة البحرية للمحافظة، وتوعدها مستخدمي تطبيق ” سناب شات ” وهواة التصوير، بتطبيق الأنظمة والعقوبات حيالهم.
حيث أوضحت الأمانة، أنه لم يصدر عنها أي قرار بخصوص هذا الشأن، فيما حذرت من تناقل المعلومات المغلوطة المنسوبة إليها، مطالبة باستقاء المعلومات من قنواتها الرسمية فقط.
جدير بالذكر، أنه كانت قد تداولت أخبار بشأن تحذير أمانة محافظة جدة، مستخدمي تطبيقات ” سناب شات ” من التقاط الصور داخل الواجهة البحرية، وتوعدها بتطبيق الأنظمة والعقوبات بحق المخالفين، وأن ذلك يمثل مخالفة تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
ملك[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 51 دقيقة
ليش اعتبار التصووير مخالفة، ناقص يفرضوم رسوم عليه، والله هذا اللي ينقصنا
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 49 دقيقة
ع ما اعتقد ليس مجرد شائعة ، هناك اشخاص بالفعل تم منعهم من التصوير واخذ تعهدات عليهم
ماجد[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا يجوز منع التصوير، فهي منطقة تعد سياحية والتصوير يروج لها بالفعل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28665 ] نشر منذ 31 دقيقة
أنا أصور عادي
محد تكلم معي😐