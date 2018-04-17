أمانة جدة تكشف حقيقة منع التصوير بالواجهة البحرية

نايف السالم(صدى):

نفت أمانة محافظة جدة، الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منعها التصوير بالواجهة البحرية للمحافظة، وتوعدها مستخدمي تطبيق ” سناب شات ” وهواة التصوير، بتطبيق الأنظمة والعقوبات حيالهم.

حيث أوضحت الأمانة، أنه لم يصدر عنها أي قرار بخصوص هذا الشأن، فيما حذرت من تناقل المعلومات المغلوطة المنسوبة إليها، مطالبة باستقاء المعلومات من قنواتها الرسمية فقط.

جدير بالذكر، أنه كانت قد تداولت أخبار بشأن تحذير أمانة محافظة جدة، مستخدمي تطبيقات ” سناب شات ” من التقاط الصور داخل الواجهة البحرية، وتوعدها بتطبيق الأنظمة والعقوبات بحق المخالفين، وأن ذلك يمثل مخالفة تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.