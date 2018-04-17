مدير تعليم مكة يفتتح مركز التدريب التربوي ويشكر القائمين عليه

سعيد العجل(صدى):

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مركز التدريبي التربوي بإدارة التدريب والابتعاث صباح اليوم الثلاثاء الموافق: 1/ 8/ 1439هـ بمقر المركز بأم الجود بمكة المكرمة. وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي، والأستاذ بكر بصفر مدير تعليم مكة سابقاً، وعدد كبير من مديري المكاتب والإدارات التعليمية وقادة المدارس والمعلمين.

وشكر مدير عام التعليم الأستاذ محمد الحارثي – في كلمته بهذه المناسبة – إدارة التدريب التربوي ممثلة؛ بمديرها الدكتور عبد الرحمن الغامدي ومساعده ،وجميع العاملين في إدارة التدريب على جهودهم الملموسة، وعطائهم الدؤوب حتى أظهروا المركز التدريبي بهذا المظهر المشرف، الذي سيكون له مردوده التفاعلي والإيجابي في ميدان التدريب التعليمي والتربوي بتعليم مكة المكرمة.

من جهته ثمّن مدير التدريب والابتعاث د. عبد الرحمن الغامدي للمدير العام ومساعده والحضور حضورهم، شاكراً لهم مشاركتكم وتفاعلهم، كما شكر جميع العاملين في إدارة التدريب.

وفي ختام الحفل كرّم المدير العام شركاء النجاح الذين كان لهم دورهم المميز في دعم المركز بكل ما يحتاج من أفكار وورش عمل وتجهيزات وتقنيات متقدمة، فيما قدم مدير التدريب والابتعاث هدية للمدير العام بهذه المناسبة السعيدة.

يُذكر أنّ المركز يضم ( 12) قاعة تدريبية؛ تم تجهيزها بأفضل التجهيزات والتقنيات التدريبية ، فضلاً عن إطلاق إدارة التدريب والابتعاث ( 15 ) مسارا تدريبيا؛ تستهدف جميع معلمي تعليم مكة، وتم عرضها خلال المعرض المصاحب لفعاليات افتتاح المركز، وقد تم اطلاق اسم مدير التعليم الأسبق الأستاذ بكر بصفر على إحدى قاعات المركز التدريبية تقديراُ لجهوده وعطاءاته السابقة في خدمة التعليم في مكة المكرمة.