التحاق 4 من محترفي ” لاليجا ” بمعسكر الأخضر في إسبانيا

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن نية المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، استدعاء أربعة لاعبين محترفين في الدوري الإسباني ” لاليجا ” وهم: سالم الدوسري، ويحيى الشهري، وفهد المولد، وعبدالله الحمدان، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يبدأ من يوم 25 أبريل وحتى 15 مايو القادم.

وأكدت المصادر أن المشرف على ملف لاعبين المملكة المحترفين في الدوري الإسباني لكرة القدم، عادل البطي، موجود حاليًا في إسبانيا لاستكمال بعض المتطلبات التي بدأ فيها بعد الزيارة الأولى عن الأوضاع الفنية للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وأشارت المصادر إلى أن البطي سيحاول التوصل إلى اتفاق مع إدارات أندية اللاعبين الأربعة للاستفادة من خدماتهم في معسكر الأخضر؛ حيث أن المنتخب الوطني سيلتقي وديًا مع منتخبي الجزائر واليونان.