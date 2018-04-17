التحاق 4 من محترفي ” لاليجا ” بمعسكر الأخضر في إسبانيا
كشفت مصادر عن نية المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، استدعاء أربعة لاعبين محترفين في الدوري الإسباني ” لاليجا ” وهم: سالم الدوسري، ويحيى الشهري، وفهد المولد، وعبدالله الحمدان، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يبدأ من يوم 25 أبريل وحتى 15 مايو القادم.
وأكدت المصادر أن المشرف على ملف لاعبين المملكة المحترفين في الدوري الإسباني لكرة القدم، عادل البطي، موجود حاليًا في إسبانيا لاستكمال بعض المتطلبات التي بدأ فيها بعد الزيارة الأولى عن الأوضاع الفنية للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
وأشارت المصادر إلى أن البطي سيحاول التوصل إلى اتفاق مع إدارات أندية اللاعبين الأربعة للاستفادة من خدماتهم في معسكر الأخضر؛ حيث أن المنتخب الوطني سيلتقي وديًا مع منتخبي الجزائر واليونان.
عمار[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 40 دقيقة
محترفي الدوري الاسباني يحتاجون مران مكثف لان مشاركتهم قليلة جدا مع فرقهم
طلال[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله لا يوفق صاحب فكرة الاحتراف في أسبانياا..مستوى اللاعبين سيكون سيء عندما يحين المونديال
ماجد[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 39 دقيقة
ليش مستمرون في إسبانيا حتى الان ع الرغم من انهم بدلاء واحتياطي دائما