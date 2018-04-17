وفاة رجل خلال ممارسته علاقة جنسية غير شرعية

القاهرة(صدى):

كشفت الشرطة المصرية ، وفاة مٌسن بطريقة مفاجئة داخل منزل صديقه ، حيث أكدت وفاة أثناء ممارسة الجنس مع زوجة صديقه على فراشهما بعلمه .

وتعود الواقعة ، عندما تلقت شرطة النهضة بالقاهرة ، بلاغ من أحد الأهالي بوفاة رجل ستيني داخل منزل صديقه فجأة وبدون سبب ، ما اثار الغموض حول الوفاة .

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وتم نقل الجثمان وعرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة ، حيث أكد أن الوفاة كانت أثناء ممارسة الجنس عقب تناوله جرعة زائدة من العقاقير الجنسية المنشطة .

وبضبط صديق المتوفي وزوجته ، اعترف الزوج أن صديقه المتوفي اعتاد ممارسة الجنس مع زوجته بمعرفته، حيث عاشرها جنسيًا على فراش الزوجية كالمعتاد، و فوجئت الزوجة بتوقفه عن الحركة والكلام، لتعتقد أنه دخل في النوم للراحة، لتكون المفاجأة في وفاته.