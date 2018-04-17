وفاة رجل خلال ممارسته علاقة جنسية غير شرعية
كشفت الشرطة المصرية ، وفاة مٌسن بطريقة مفاجئة داخل منزل صديقه ، حيث أكدت وفاة أثناء ممارسة الجنس مع زوجة صديقه على فراشهما بعلمه .
وتعود الواقعة ، عندما تلقت شرطة النهضة بالقاهرة ، بلاغ من أحد الأهالي بوفاة رجل ستيني داخل منزل صديقه فجأة وبدون سبب ، ما اثار الغموض حول الوفاة .
على الفور انتقلت قوة من الشرطة وتم نقل الجثمان وعرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة ، حيث أكد أن الوفاة كانت أثناء ممارسة الجنس عقب تناوله جرعة زائدة من العقاقير الجنسية المنشطة .
وبضبط صديق المتوفي وزوجته ، اعترف الزوج أن صديقه المتوفي اعتاد ممارسة الجنس مع زوجته بمعرفته، حيث عاشرها جنسيًا على فراش الزوجية كالمعتاد، و فوجئت الزوجة بتوقفه عن الحركة والكلام، لتعتقد أنه دخل في النوم للراحة، لتكون المفاجأة في وفاته.
محماس السادس عشر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
ذكرتوني العام في المحطه التي عند خريص على شارع سلمان الفارسي بالنهضه بالرياض وضع سم على طاولة المحاسب بالبقاله فقلت ماهذا ودعيت عليه قال استر علينا والله والكاميرا شغاله وقد كتبت تغريده في حينها mohammedbnbadi
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45800 ] نشر منذ 49 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
بكر سالم خلدون[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 40 دقيقة
محماس وش سالفتك للبيع ||
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16585 ] نشر منذ 30 دقيقة
أعووووذ بالله
ابو خالد911[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يحسن خاتمتنا