خادم الحرمين يوجه الشكر لقادة العرب المشاركين في قمة القدس
أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة المشاركين في القمة العربية في دورتها الـ29.
كما وجه خادم الحرمين الشكر إلى جميع من شارك في القمة على ما بذلوه من جهود مباركة أسهمت في إنجاحها، وجاء ذلك خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء.
ملك[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يحفظه لنا، وقمة القدس هي خير دليل على اهمية ا لقضية للمملكة
محمد[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 52 دقيقة
نتمنى ان تكون قمة ناجحة وتخرج بقرارت صارمة اتجاه قطر و اسرائيل