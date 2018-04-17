خادم الحرمين يوجه الشكر لقادة العرب المشاركين في قمة القدس

نايف السالم(صدى):

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة المشاركين في القمة العربية في دورتها الـ29.

كما وجه خادم الحرمين الشكر إلى جميع من شارك في القمة على ما بذلوه من جهود مباركة أسهمت في إنجاحها، وجاء ذلك خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء.