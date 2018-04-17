أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون لدى عدد من الدول يؤدون القسم

عادل الحربي(صدى):

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وعضو بمجلس الشورى.

فقد أدى القسم كل من صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى دولة الكويت، وسفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية عدنان بن محمود بوسطجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية جاسم بن محمد الخالدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية ألبانيا عبد المؤمن بن محمد شرف ، وسفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية موزمبيق عبدالملك بن علي اليوسفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية تشاد جميل بن عبدالرحمن ششه، وسفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية فنلندا الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام، وسفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية إيرلندا نايل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية سعد بن عبدالله السعد، قائلين : ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

كما أدى القسم عضو مجلس الشورى المعين حديثًا نبيه بن عبدالمحسن البراهيم قائلا:( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

بعد ذلك تشرف سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية عبد الناصر بن حسين الحارثي والسفراء الذين أدوا القسم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته ـ أيده الله ـ.

حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.