مواصفات إذا توافرت في زوجك أصبحتي أكثر النساء حظا
كشفت أخصائية في العلاقات الزوجية، عن بعض العلامات والمواصفات التي لو توافرت في الزوج أو الشريك ، ستصبح المرأة محظوظة جداً وسعيدة لفكرة وجوده في حياتها.
ومن هذه العلامات :
1_ يحترمكِ ويقدركِ
فالاحترام يعني أن يحترم رأيكِ وشخصيتكِ وقراراتكِ وأصدقاءكِ وكل ما يتعلق بكِ، حتى وإن كان رافضاً لبعض الجوانب فيها، فإنه يعبر عن رفضه بأسلوب راقٍ ومؤدب، ينمّ عن حبه لكِ ولجوهركِ.
2- يشتاق إليكِ
الشوق واللهفة من أهم علامات الحب والتواصل، خاصة وأن الشوق لا يكون فقط بالكلام وإنما بالتصرفات والأفعال التي تعبر عن صدق اشتياقه.
3- صادقاً معكِ
تأكدي كل التأكيد أن الصدق هو أساس العلاقة الناجحة والحقيقية، إذ لا يكون الحب حباً إن كانت قاعدته الكذب والخداع، علماً أن الصدق يجب أن يتوافر في كل شيء على الإطلاق .
4- يشجعكِ ويقف إلى جانبكِ
إن كان شريككِ يقف إلى جانبكِ ويشجعكِ ويمدّ لكِ يد العون في كل ما تطمحينَ إليه، فهو الشريك المثالي على الإطلاق؛ لأن هذا الرجل يخالف الوجه التقليدي للرجل المتعارف عليه في مجتمعاتنا.
5- يتحمّلكِ ويمتصّ غضبكِ
إن تفهّمه وتحمّله لكِ في كل حالاتكِ يدل على حبه وإخلاصه وسعة صدره، فإن كان يحتويكِ ويقدّر ظروفكِ النفسية والاجتماعية فهو فعلياً “رجل أصيل”.
6- يتذكر المناسبات المتعلقة بكِ
القلّة القليلة من الرجال ممّن يحفظون تواريخ ميلاد زوجاتهم وذكرى زواجهم وغيرها من المناسبات التي تخصّها؛ فإن كانت هذه المناسبات تحظى باهتمامه فأنتِ مميزة عن بقية النساء بالتأكيد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28665 ] نشر منذ 40 دقيقة
واحد يقول
رحت بيتنا وقلت لزوجتي تحط لوجهي قناع الخيار وماقصرت قطعت الخيار وكل شي وزينّت وجهي
جت بنتي عمرها 4 سنين تضحك وتقول بقول للجيران ان ابوي يحط زي الحريم!!!!!!!!!!!!!
ضحكت وقلت لا لاتعلمي أحد لانك شاطرة !!!!!!!
انتهى الموضوع ومر اسبوع ونسينا رحت السوبر ماركت واخذت اغراض ومن ضمن الاغراض خيار، وبنتي معي وصلنا للكاشير.. مسكت بنتي اكبر خيارة وطالعتني ولفت على الكاشير والناس واقفة.!!!!!!!!!!
قالت : انا شاطرة ماراح اقولهم ماما وين تحطلك الخيار..
😱😂😂😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8453 ] نشر منذ 28 دقيقة
حسناً☺😁طيب واللي يتقدم لها معلم مطلق ومعاه3 اعيال تقبل اولا😊😂قاعده اتهرب من امه وهي تحوم حولي ولا فكرت😁😊الله يسعدهم ويرزقهم😁