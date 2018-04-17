بالصور.. ” لكزس ” تعلن عن جيلها القادم ” CT ” الكهربائي بالكامل

عادل الحربي(صدى):

كشف باسكال روش ، في تصريحات إعلامية ، أن لكزس CT ، ستدخل مجال المنافسة المباشرة مع تيسلا موديل 3 وتمييزها أمام منافستيها مرسيدس A-Class وأودي A3 ، وذلك عقب تقديم الجيل القادم منها بنسختين هايبرد وكهربائية بالكامل .

جاء ذلك بعد أن فقدت لكزس CT هاتشباك موقعها في الأسواق العالمية منذ عدة سنوات ، إلا أن صانعة السيارات اليابانية عثرت على حل لإعادتها للأسواق.

يُشار إلأى أن تويوتا أكدت مؤخراً نيّتها تقديم سيارات كهربائية بالكامل للتماشي مع التحولات العالمية، وذلك بعد احتفاظها بعرش الأعلى مبيعاً في السيارات الهايبرد على مدار تاريخها، مع العلم أن لكزس تقدم حالياً هكذا نسخة من كل موديلاتها واستطاعت خلال 2018 تخفيض التكلفة المرتفعة لتطويرها وجعلها متقاربة مع أسعار الموديلات ذات محركات الاحتراق الداخلي.