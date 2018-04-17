” أمن الدولة ” توقف 59 متهما من 7 جنسيات في قضايا أمنية

عادل الحربي(صدى):

قامت رئاسة أمن الدولة، بإيقاف 59 متهمًا في قضايا أمنية، من 7 جنسيات خلال الـ 24 يومًا الماضية، منهم 33 سعوديًا و13 تركيًا و7 يمنيين ومصريان وأفغانيان وكيني ونيجيري، حيث شهد العام الحالي إيقاف 14 من تركيا؛ ليصل عدد الموقوفين من إيران لـ 9 موقوفين.

كما تم إدراج 9 موقوفين، ضمن مجهولي الجنسية، توجد أوراق 3 منهم، لدي النيابة العامة، واثنان يجري استكمال إجراءات إحالتهم للادعاء، وإنفاذ ما صدر بحقهم من توجيه، فيما لا يزال 4 رهن التحقيق، وذلك وفقًا لما ذكره موقع ” نافذة ” التابع لرئاسة أمن الدولة.