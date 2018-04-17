مواطن يستنجد بالجهات الأمنية لتخليصه من ابتزاز فتاة
لجأ مواطن كويتي يعمل في إحدى الوزارات، إلى الجهات الأمنية لتخليصه من ابتزاز فتاة له مالياً، وتهديدها له بفضح علاقتهما أمام زوجته.
وتفصيلاً، أوضح أنه تعرَّف على الفتاة خلال عملهما في مشروع عمل تطوعي حيث كانت علاقتهما سطحية، إلا أنها قامت بابتزازه وتهديده بعد زواجه من غيرها.
وأكد أن الفتاة استغلت فرصة زواجه ومطالبته إياها بالابتعاد عنه وخيرته بين تزويدها براتب شهري ودفع إيجار شقتها وقسط سيارتها، أو إبلاغ زوجته بعلاقتهما.
وأضاف أنه رفض الأمر تماماً ما دفع الفتاة إلى ملاحقته برسائل التهديد، ما جعله يلجأ إلى رجال الأمن لتخليصه منها، مزوداً الجهات الأمنية ببيانات المتهمة وصوراً من رسائل التهديد التي أرسلتها له، ومن ثم تم ضبطها واحتجازها على ذمة قضية سجلت بحقها.
تميم[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشوى
في الكويت
مو عندنا
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 789 ] نشر منذ 2 ساعتين
كذا فضحت نفسك رسمي على الملأ يا كمخه… كان خليتها فضيحه سكيتي والرجال ما يعيبه زي البنت
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9817 ] نشر منذ 2 ساعتين
صحـــيح لا قالـوا يَـوجــه إسـحـتَح .
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ألحــــمد لله إنـــــه خَلــصوه مِنــها .
الموسيقار[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 1 ساعة
دي مسرحية ولا دي مسرحية .. !!
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2276 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب لو كان خبر زوجته ..بالموضوع ..اذا كان صادق كانت زوجته تولت امرها ومايفل الحديد الا الحديد😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28665 ] نشر منذ 33 دقيقة
عزيزي الخروف
املأ الفراغ التالي ب (نعم)أو(لا)
هل أنت غبي؟
……… أنا غبي
وريني شطارتك وحلها
ههههههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
يسسعد مسااكم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16585 ] نشر منذ 32 دقيقة
هههههههه الله المستعان