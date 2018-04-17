مواطن يستنجد بالجهات الأمنية لتخليصه من ابتزاز فتاة

خالد الظفيري(صدى):

لجأ مواطن كويتي يعمل في إحدى الوزارات، إلى الجهات الأمنية لتخليصه من ابتزاز فتاة له مالياً، وتهديدها له بفضح علاقتهما أمام زوجته.

وتفصيلاً، أوضح أنه تعرَّف على الفتاة خلال عملهما في مشروع عمل تطوعي حيث كانت علاقتهما سطحية، إلا أنها قامت بابتزازه وتهديده بعد زواجه من غيرها.

وأكد أن الفتاة استغلت فرصة زواجه ومطالبته إياها بالابتعاد عنه وخيرته بين تزويدها براتب شهري ودفع إيجار شقتها وقسط سيارتها، أو إبلاغ زوجته بعلاقتهما.

وأضاف أنه رفض الأمر تماماً ما دفع الفتاة إلى ملاحقته برسائل التهديد، ما جعله يلجأ إلى رجال الأمن لتخليصه منها، مزوداً الجهات الأمنية ببيانات المتهمة وصوراً من رسائل التهديد التي أرسلتها له، ومن ثم تم ضبطها واحتجازها على ذمة قضية سجلت بحقها.