بالفيديو.. مي العيدان: صوت وأخلاق إليسا مو حلو ودمها ثقيل

خالد الظفيري(صدى):

انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، تصرفات الفنانة اللبنانية إليسا ووصفتها بأنها غثيثة خلال بث مباشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت مي ” أللي يقول إليسا أهم فنانة عربية .. اقول إن إليسا أغانيها ناجحة صدق .. وأشوف أن السبب خيارات وإحساس مو عادي لكن صوتها عادي في مطربين أحلى ” .

وتابعت العيدان ” لو يصير أخلاق إليسا أحسن من كده خاصة مع الإعلام والصحفيين كان أكتمل كل شئ حلو ” .

واستطردت قائلة ” ناس تقول إن برنامج ذا فويس كشف شحصية إليسا الحقيقية وأنها طيبة .. طيب وايه الفايدة .. ايه الفايدة لما تكون طيبة وما تعرف تتعامل الصحفيين والإعلاميين .. أنا تعاملت مع إليسا مرة من خلال التليفون والله ما يوريكم .. غثيثة ودمها ثقيل ” .