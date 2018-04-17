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” السبيعي ” يكشف عن سبب عدم تعليق الدراسة بشرق وادي ترج

” السبيعي ” يكشف عن سبب عدم تعليق الدراسة بشرق وادي ترج
أبها(صدى):

أوضح ناجي السبيعي، متحدث تعليم بيشة، أن الصلاحيات الممنوحة، لمدير مكتب التعليم ” بنين وبنات ” ، كفيلة بمراعاة الشأن الخاص بتعليق الدراسة، بمدارس شرق وادي ترج.

وقال ” السبيعي ” تعليقًا على تذمّر أولياء أمور ومعلمي، مدارس شرق وادي ترج، من عدم تعليق الدراسة: ” أكدت التقارير المبلغة لنا من الدفاع المدني، أن جميع الطرق سالكة، وليس هنالك ما يدعو لتعليق الدراسة، وعند الحاجة الطارئة، الصلاحيات الممنوحة متاحة ” .

وكان عدد من أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات، قد أبدوا تذمرهم من عدم تعليق الدراسة صباح اليوم الثلاثاء، بمدارس شرق وادي ترج؛ واصفين عبور الوادي بـ ” المخاطرة ” ؛ وذلك بعد ارتفاع منسوب سيل وادي ترج، وصعوبة عبور الوادي، إلا بسيارات الدفع الرباعي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 46 دقيقة

كيف لا يوجد خطر، تعليق الدراسة كان واجب في مثل ذلك الوقت

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 45 دقيقة

تذمر الاهالي امر طبيعي ..فهل احد منا لا يخشى ع اطفاله، لابد ان يكون هناك حماية لهم وضمانات

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