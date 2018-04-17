” السبيعي ” يكشف عن سبب عدم تعليق الدراسة بشرق وادي ترج

أبها(صدى):

أوضح ناجي السبيعي، متحدث تعليم بيشة، أن الصلاحيات الممنوحة، لمدير مكتب التعليم ” بنين وبنات ” ، كفيلة بمراعاة الشأن الخاص بتعليق الدراسة، بمدارس شرق وادي ترج.

وقال ” السبيعي ” تعليقًا على تذمّر أولياء أمور ومعلمي، مدارس شرق وادي ترج، من عدم تعليق الدراسة: ” أكدت التقارير المبلغة لنا من الدفاع المدني، أن جميع الطرق سالكة، وليس هنالك ما يدعو لتعليق الدراسة، وعند الحاجة الطارئة، الصلاحيات الممنوحة متاحة ” .

وكان عدد من أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات، قد أبدوا تذمرهم من عدم تعليق الدراسة صباح اليوم الثلاثاء، بمدارس شرق وادي ترج؛ واصفين عبور الوادي بـ ” المخاطرة ” ؛ وذلك بعد ارتفاع منسوب سيل وادي ترج، وصعوبة عبور الوادي، إلا بسيارات الدفع الرباعي.