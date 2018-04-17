بالفيديو.. انهيار منزل من 3 طوابق بسبب الفئران

نيودلهي(صدى):

شهدت مدينة ” أغرا ” الهندية ، حادث مأساوي حيث تسببت الفئران في سقوط مبني مكون من 3 طوابق نتيجة لحفر أساسه على مدى السنوات الماضية .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة ميل المبنى على جانبه الأيسر وسقوطه ببطئ بالقرب من معبد ” مانكومشوار ” بالمدينة الشهيرة بأعداد فئران كبيرة .

وكشف مالك المنزل ” فيرما ” في تعليقه على الفيديو ، أنه لحسن حظهم خرج هو واسرته المكونة من 8 أفراد من المنزل قبل الكارثة بساعات ، خوفاً من حدوث كارثة تودي بحياتهم .