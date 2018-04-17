بالفيديو.. انهيار منزل من 3 طوابق بسبب الفئران
شهدت مدينة ” أغرا ” الهندية ، حادث مأساوي حيث تسببت الفئران في سقوط مبني مكون من 3 طوابق نتيجة لحفر أساسه على مدى السنوات الماضية .
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة ميل المبنى على جانبه الأيسر وسقوطه ببطئ بالقرب من معبد ” مانكومشوار ” بالمدينة الشهيرة بأعداد فئران كبيرة .
وكشف مالك المنزل ” فيرما ” في تعليقه على الفيديو ، أنه لحسن حظهم خرج هو واسرته المكونة من 8 أفراد من المنزل قبل الكارثة بساعات ، خوفاً من حدوث كارثة تودي بحياتهم .
تميم[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبقه سد مأرب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45800 ] نشر منذ 28 دقيقة
الفئران باالنسبة لهم آلهه ،،
,, وآلهتهم ودها تعجل بترحيلهم ,,