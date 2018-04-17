النقد: جهات التمويل تتواصل مع عملائها 10 مرات شهريا فقط

عادل الحربي(صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي، على جهات التمويل بضرورة التواصل مع العملاء أو ضامنيهم عند تحصيل أقساط التمويل وقبل التقدم للجهات القضائية المختصة.

وأوضحت المؤسسة أن وسائل الاتصال الموثوقة التي يجب إجراء التواصل مع العملاء من خلالها وفقًا لضوابط تحصيل جهات التمويل من عملائها الأفراد هي ” البريد الإلكتروني، البريد المُسجل، العنوان الوطني، الرسائل النصية، والاتصال الهاتفي “.

كما أشارت إلى أنه ينبغي على جهة التمويل عند تواصلها مع العملاء عبر الاتصال الهاتفي لغرض التحصيل، ألا يزيد عدد محاولات الاتصال الهاتفي مع العميل عن 10 مرات كل 30 يومًا، لافته إلى أنه يجب أن يُتاح للعميل إمكانية معاودة الاتصال على الرقم الذي تم الاتصال منه.