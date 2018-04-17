” ميدو ” يتلقى عرضا لقيادة أحد فرق المملكة

نواف السالم(صدى):

صرّح المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري، أحمد حسام ” ميدو ” أنه يدرس عرضًا قُدم له من أحد فرق المملكة لقيادته في الموسم المقبل.

وأكد ” ميدو ” أنه لم يحسم القرار حتى الآن، مشددًا أنه يرفض بشدة تدريب أي نادٍ مصري في الفترة الحالية، وأنه يتطلع لقيادة فريق غير محلي، لافتًا إلى أن خياره الثاني العمل في أوروبا.

ومن الجدير بالذكر، إنه أشار أحمد حسام ” ميدو ” ، في وقت سابق، إلى إنه في طريقه للانضمام للجهاز الفني لفريق الناشئين في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.