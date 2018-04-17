بدء صرف حقوق مساهمي ” غرب بنبان “

علي القحطاني(صدى):

أعلنت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” ، اليوم الثلاثاء، عن صرف كامل رأس المال وجزء من الأرباح بنسبة 737%، للمساهمين في مساهمة أرض شمال الرياض ” غرب بنبان ” العائدة لسليمان صالح الحبيب.

ودعت اللجنة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” جميع مساهمي مساهمة غرب بنبان لتحديث بياناتهم لدى البنك العربي، تمهيدًا لصرف مستحقاتهم وفق النسبة المذكورة في الإعلان.

وأضافت أن تحديث البيانات يتم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني وتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة، ثم التوجه إلى أي فرع من فروع البنك مصطحبين ” رقم الحساب البنكي الآيبان، أصول العقود، وإثبات الهوية “.