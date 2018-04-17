” الوزراء ” يقرر تعديل رسوم وخدمات الموانئ بقرار من المجلس

علي القحطاني(صدى):

قرَّر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، اليوم الثلاثاء، إلغاء الفقرة (2) من البند (ثانياً) من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.

وجاء في نص القرار : ” بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 116 / 25 ) وتاريخ 3 / 7 / 1439هـ ، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 63 ـ 1 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 10 / 1438هـ، ورقم ( 76 ـ 26 / 38 / د ) وتاريخ 27 / 12 / 1438هـ ، ورقم ( 6 ـ 21 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 1 / 1439هـ ، ورقم ( 22 ـ 18 / 39 / د ) وتاريخ 11 / 5 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء إلغاء الفقرة (2) من البند (ثانياً) من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 42 ) وتاريخ 2 / 7 / 1405هـ ، ليكون البند (ثانياً) بالنص الآتي: يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء ” .