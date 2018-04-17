” السجن وغرامة 100 ألف ريال ” عقوبة بيع المضاد الحيوي دون وصفة طبية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن بيع المضاد الحيوي بدون وصفة طبية، هي مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال.

حيث قالت ” الصحة ” ، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يمنع بيع المضاد الحيوي دون وصفة طبية، لافتة إلى أنه في حالة حدوث ذلك، فإن العقوبة ستكون كما يلي:

– سجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

– إلغاء الترخيص.

– غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال.

ونشرت الوزارة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطعًا فيديو، رصدت فيه العواقب الناتجة عن تناول المضاد الحيوي دون وصفة الطبيب، وذلك بعنوان: ” ماذا يحدث عند أخذ مضاد حيوي بدون وصفة طبية ؟ ” .