” السجن وغرامة 100 ألف ريال ” عقوبة بيع المضاد الحيوي دون وصفة طبية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن بيع المضاد الحيوي بدون وصفة طبية، هي مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال.
حيث قالت ” الصحة ” ، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يمنع بيع المضاد الحيوي دون وصفة طبية، لافتة إلى أنه في حالة حدوث ذلك، فإن العقوبة ستكون كما يلي:
– سجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.
– إلغاء الترخيص.
– غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال.
ونشرت الوزارة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطعًا فيديو، رصدت فيه العواقب الناتجة عن تناول المضاد الحيوي دون وصفة الطبيب، وذلك بعنوان: ” ماذا يحدث عند أخذ مضاد حيوي بدون وصفة طبية ؟ ” .
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