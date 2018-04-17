حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعات التي تظهر على البوابة

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن المقصود بالحالات التي تظهر على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن خلال مرحلة إيداع الدفعة.

وأوضح حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن عبارة لا يوجد تعني أن إجمالي الدخل أكبر من الحد المانع واستحقاقه صفر، مضيفًا أن كلمة ” وجهت ” تعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء.

وتابع حساب المواطن موضحًا المقصود بكلمة ” مدفوعة ” والتي تعني بأنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية، وأن ” مرفوضة ” تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد بسبب أن حساب المستفيد وقت الإيداع لم يكن نشطًا، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة ” تأكيد الحساب البنكي ” بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

وأشار الحساب إلى أن جملة ” في الانتظار ” تعني أن هناك دفعة مرفوضة من دورات سابقة، ويلزم المستفيد أيضًا الدخول على البوابة والضغط على أيقونة ” تأكيد الحساب البنكي ” بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.